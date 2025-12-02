Фото Репортаж | Испанијада Фәләстинлә Бејнәлхаг Һәмрәјлик Ҝүнү Фәләстинлиләрин Сојгырым едилмәсинә сон гојулмасыны тәләб едән јүрүш
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Испанијанын Ел Астиллеро шәһәриндә Фәләстинлә Бејнәлхаг Һәмрәјлик Ҝүнү мүнасибәти илә кечирилән јүрүшдә, нүмајишчиләр Фәләстин халгына дәстәкләрини ҝөстәрәрәк, фашист јәһуди террорчу режими тәрәфиндән Фәләстиндә давам едән сојгырыма сон гојулмасыны тәләб едибләр.
2 dekabr 2025 - 15:56
Xəbər kodu: 1756835
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
