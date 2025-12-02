Фото Репортаж: Нәҹәфи Әшрәфдә, Имам Әлинин (әлејһис-салам) һәрәминин мәнәви атмосфер

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүгәддәс Нәҹәф и Әшрәф шәһәриндә јерләшән Һәзрәти Әмирәл-мөминин, Имам Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс-салам) пак һәрәми Ирагын дахилиндән вә хариҹдән ҝәлән зәвварлары өзүнә ҹәлб едир. Орадакы уникал мәнәви атмосфер һәгигәтән хүсусидир вә јалныз Имам Әлинин (әлејһиссалам) һәрәминдә вә Һәзрәти Хәтми-мәртәбәт, Муһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүгәддәс Мәдинә шәһәриндәки торпаға тапшырылдығы Мәсҹидиндә јашана биләр. Онун пак вә мүгәддәс зијарәтҝаһындан јени ҝөрүнтүләр АБНА хәбәр аҝентлији тәрәфиндән дәрҹ олунуб.
2 dekabr 2025 - 15:13
Xəbər kodu: 1756805
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
