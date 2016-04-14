Гәрб Мәдәнијјәти
Гәрб гонагпәрвәрлији, Мүсәлман гачыгнлара дәјәнәк вә зәһәрли газларла ишҝәнҹәләр верилир - Фото
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јунаныстанла Македонија сәрһәдләриндә ҝрифтар галан Мүсәлман гачгынларМакедонија торпагларын кечмәк истәјирләр, лакин Гәрб тәһлүкәсизлик гүввәләри онлара гаршы зоракылыгдан истифадә едәрәк зәһәрли ҝөз јашардыҹы газлар атырлар. Гәрблиләр дидәрҝин дүшмүш гачгынлардан онларла нәфәрә хәсарәт јетириб. Дәјәнәкләр алтын азы 25 Мүсәлманын әзилдији вә јараландығы дејилир.
14 aprel 2016 - 18:16
Xəbər kodu: 747365
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр