Президент Илһам Әлийев декабрын 20-дә русийалы һәмкары илә ҝөрүшәҹәк

АБНА- Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АПА “РИА Новости”йә истинадән хәбәр верир ки, В.Путин бу барәдә Азәрбайҹанын Биринҹи витсе-президенти Меһрибан Әлийева илә ҝөрүшдә дейиб.
“Азәрбайҹан Президентинә ән хош арзуларымы чатдырын. Үмид едирәм ки, онунла декабрын 20-дә Санкт-Петербургда ҝөрүшмәкдән мәмнун олаҹағыг”, - дейә Русийа Президенти әлавә едиб.
Азәрбайҹанын Биринҹи витсе-президенти илә ҝөрүш заманы Русийа дөвләтинин башчысы вурғулайыб ки, Азәрбайҹан рус мәдәниййәтинә вә дилинә олан мүнасибәтин ән йүксәк сәвиййәдә дәстәкләндийи кечмиш Совет Бирлийи өлкәләриндән биридир. Путин бу мүнасибәтин формалашмасында Азәрбайҹан Президентинин вә Биринҹи витсе-президентин ролунун мүһүм олдуғуну гейд едиб.
Өз нөвбәсиндә, Биринҹи витсе-президент Меһрибан Әлийева гейд едиб ки, ҝәләҹәкдә Азәрбайҹан бу саһәйә даһа да бөйүк диггәт ҝөстәрмәлидир
.........
340