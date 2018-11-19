ИИР-ла баш-баша гојмаг истәјән Либерман: “Һәмасы ҝүҹ јолу илә мәһв етмәк мүмкүн дејил”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасы илә баш-баша гојуб Ислам Һакимијјәтинә сон гојмаға ҹәһд едән сионист исрал режимин сабиг мүһарибә назири Авгидор Либерман "Исраил12" каналында вердији ачыгламада Һәмасын гүдрәти гаршысында аҹиз олдугларына етирафҝ едиб.
Бир нечә ҝүн өнҹә Гәззә илә 1 ҝүнлүк утанҹвериҹи мүһарибәдә истефа верән сионист режим мүһарибә назири А. Либерман дејиб: "Фәләстинин Ислами Мүгавимәти Һәрәкаты олан Һәмасы һәрби ҝүҹдән истифадә етмәклә мәһв етмәк мүмкүн олмајаҹаг".
Онун сөзләринә ҝөрә, Гәзза золағында өз варлығыны давам етдирән Һәмас тәһлүкәсини дәф етмәк үчүн башга јоллар тапмаг лазымдыр.
Гејд едәк ки, Исраил режиминин һәрбчиләри илә Һәмас арасында сон тоггушмада Гәзза золағындан Исраил һүҹумларына ҹаваб олараг 600 ракет атылыб. Нәтиҹәдә јәһуди шәһәрҹикләринин 317 јашајыш еви, 51 машыны, 4 әкин јери вә бир нечә дөвләт бинасы дармадағын едилиб. Онларла ҝәлмә ҹүһүд һәлак олуб вә јүзләрә јәһуди мүхтәлиф дәрәҹәләи хәсарәтләр алыблар.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр