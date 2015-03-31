Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән, Јәмәндә һава зәрбәләри нәтиҹәсиндә 29 нәфәр өлүб
Апрелин 1-ә кечән ҝеҹә коалисиjа гүввәләринин ендирдиjи һава зәрбәләри нәтиҹәсиндә Јәмәндә 29 нәфәр өлүб.
Даһа 24 нәфәр хәсарәт алыб.
Һава зәрбәсинин Һодеjда шәһәриндәки әрзаг мәһсуллары мүәссисәсинин әразисинә ендирилдиjи билдирилир. Һадисәнин диҝәр тәфәррүатлары мәлум деjил.
Геjд едәк ки, мартын 25-дән 26-на кечән ҝеҹә Сәудиjjә Әрәбистанынын вә Фарс көрфәзинин диҝәр өлкәләринин дахил олдуғу беjнәлхалг коалисиjа Јәмәнин бөjүк һиссәсинә нәзарәт едән шиә ингилабына (һусиләр) гаршы тәҹавүзә башлаjыб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәjә истинад лазымдыр