“Русиjа Суриjадан чыхса, симасыны итирәҹәк”

Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән, “Москва Суриjаны сахламагда, Украjнада исә она дост олан режимин гурулмасында мараглыдыр”.
Бу сөзләри Ахар.аз-а ачыгламасында русиjалы политолог Дмитри Орлов деjиб.
О, Түркиjә вә Русиjанын паралел һәрәкәт етмәли олдуғуну билдириб:
“Ҝеосиjаси мараглар дедикдә биз бүтүн нөв конструксиjалары садалаjа биләрик. Амма реаллыгда һәр шеjин фәргли олаҹағы еһтимал едилир. Бәзән исә һәр шеj бизим дизаjна там әкс олан амиллә гаршылаша биләр. Украjна вә Суриjадакы ситуасиjаларда да еjнилә бу ҹүр шеjләр баш верир. Һәләлик мүшаһидә едилән одур ки, Русиjа һәр ики jердә өз марагларындан имтина етмәjә һазырлашмыр. Һазырда Москва Суриjаны сахламагда, Украjнада исә она дост олан режимин гурулмасында мараглыдыр. Диҝәр мәсәлә исә бунун нә вахта гәдәр давам едәҹәjидир. Бундан башга Русиjанын Украjна вә Суриjа проблемләриндә иштиракдан имтина етмәси онун өз симасыны итирмәсинә ҝәтириб чыхара биләр. Кремлдә буну анламалыдырлар. Түркиjәнин Суриjа мәсәләсиндә активлиjинә ҝәлинҹә исә ону деjә биләрәм ки, Анкарада артыг чохлары Түркиjә вә Русиjанын марагларынын паралел һәрәкәт етмәли олдуғуну анлаjыр. Бу, бирҝә курс олмаса бир-биринә гаршы да олмамалыдыр. Русиjа вә Түркиjә елитасынын бир һиссәсинин марагларынын рәсми Москва вә Анкара илә үст-үстә дүшмәмәси исә башга мәсәләдир”.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәjә истинад лазымдыр
Бу сөзләри Ахар.аз-а ачыгламасында русиjалы политолог Дмитри Орлов деjиб.
Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән, “Москва Суриjаны сахламагда, Украjнада исә она дост олан режимин гурулмасында мараглыдыр”.