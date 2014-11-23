Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән, Бу ҝүн АИП лидеринин апеллjасиjа шикаjәтинә бахылаҹаг
Һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун мәһкәмәси кечириләҹәк бу ҝүн Бакы Апеллjасиjа Мәһкәмәсиндә Һаким Мирзәли Аббасовун сәдрлиjи илә Азәрбваjҹан Ислам Партиjасынмын сәдри һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун Гарадағ раjон мәһкәмәсинин 9 октjабр тарихли гәрарындан верилән апеллjасиjа шикаjәтинә бахылаҹаг.
Геjд едәк ки, өтән просесдә Мөвсүм Сәмәдовун вәкили Анар Гасымлы вәсатәт галдырараг мүвәккилинин мәһкәмә дөврү мүддәтиндә Бакы Истинтаг Тәҹридханасында сахланымасыны хаһиш едиб. Вәкил буну онунла әсасландырыб ки, о һал-һазырда сахланылдығы һәбсханада ҹәримә камерасындадыр вә мәһкәмә мүддәтинә гәдәр Бакы Истинтаг Тәҹридханасында сахланылмасы даһа мәгсәдә уjғундур.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәjә истинад лазымдыр
Бу ҝүн АИП лидеринин апеллjасиjа шикаjәтинә бахылаҹаг
Бу ҝүн АИП лидеринин апеллjасиjа шикаjәтинә бахылаҹаг
Һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун мәһкәмәси кечириләҹәк бу ҝүн Бакы Апеллjасиjа Мәһкәмәсиндә Һаким Мирзәли Аббасовун сәдрлиjи илә Азәрбваjҹан Ислам Партиjасынмын сәдри һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун Гарадағ раjон мәһкәмәсинин 9 октjабр тарихли гәрарындан верилән апеллjасиjа шикаjәтинә бахылаҹаг.
Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән, Бу ҝүн АИП лидеринин апеллjасиjа шикаjәтинә бахылаҹаг