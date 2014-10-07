Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән,Иран Ислам Республикасынын тәһлүкәсизлик назири деjиб: Бу назирлиjин өлкәдә тәһлүкәсизлик мүстәвисиндә диҝәр әлагәдар органларла әмәкдашлыг функсиjасы оптимал кечиб.
Әли Әләви Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин буҝүнкү ачыг иҹласында бу назирлиjин өлкәнин милли тәһлүкәсизлик мүстәвисиндәки тәдбирләринә ишарә едәрәк деjиб: Иранын Тәһлүкәсизлик Назирлиjи, тәһлүкәсизлик мәсәләләри илә бағлы мөвзуларын һәссас олмасыны һәмишә дәрк едибдир. Бу сәбәбдән Ислам Ингилабынын Бөjүк Рәһбәринин ҝөстәришләринә вә стратежи принсипләринә уjғун олараг тәһлүкәсизлик зәмининдәки тәһдидләри ҹавабландырыб.
Иранын тәһлүкәсизлик назири һәмчинин jохлама вә тәгиб етмәк мөвзусуна да тохунараг деjиб: Өлкә Назири груплашмалар вә дүшмәнләрин тәһдидләрини там нәзарәт алтында сахлаjыб вә дүшмәнин һәр һансыса фәсад төрәтмә шансыны зәифләдиб вә бу һагда мүәjjән програмлара да маликдир.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәjә истинад лазымдыр
Әли Әләви Иранын ТН, функсиjасынын оптимал олдуғуну билдириб
Әли Әләви Иранын ТН, функсиjасынын оптимал олдуғуну билдириб
Иран Ислам Республикасынын тәһлүкәсизлик назири деjиб: Бу назирлиjин өлкәдә тәһлүкәсизлик мүстәвисиндә диҝәр әлагәдар органларла әмәкдашлыг функсиjасы оптимал кечиб.
Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән,Иран Ислам Республикасынын тәһлүкәсизлик назири деjиб: Бу назирлиjин өлкәдә тәһлүкәсизлик мүстәвисиндә диҝәр әлагәдар органларла әмәкдашлыг функсиjасы оптимал кечиб.