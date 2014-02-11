Пакистан “талибан” jараглылары: “500 гадын интиһарчымыз вар”

Әһли Беjт (әлеjһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән, бу ҝүнләрдә Пкистан дөвләти илә, “талибан” jараглылары арасында сүлһ данышыглары ҝедир.
Азғын “талибан” jараглыларынын сүлһ данышыглары үзрә һеjәтинин үзвү Мөвлана Әбдүл Әзиз, груплашмада өзләринә гәсд едәрәк, диҝәрләринин һәjатына сон гоjан 500 гадын интиһарчынын олдуғуну билдириб.
Һал һазырда “талибан” jараглылары сыраларында 400- 500 ҹиварында гадын камиказеләринин олдуғуну билдирән Әбдүл Әзиз деjиб: “Гадын интиһарчыларымыз, һазырда өлкәнин Вәзиристан бөлҝәсиндә вә һәмчинин Пакистанын диҝәр гәбилә һәjатыны jашаjан әразиләрдә jерләшир”.
О даһа сонра, Пакистан дөвләти илә апарылан сүлһ данышыгларына ишарә едәрәк, деjиб: “Дөвләт бизим гоjдуғумуз шәртләри гәбул етмәлидир. Биз, “Тәһрике Талибане Пакистан” олараг, өлкәдә “Шәриәт Ганунларынын” иҹра олунмасыны тәләб едирик”.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәjә истинад лазымдыр