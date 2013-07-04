ЛҜБТ- ҹинси азлыгларын шәкил вә видеоларына бахмағын һөкмү нәдир?

Суал:
Әссәламу әлејкум! Мәним чох суалым вар. Амма Иншаллаһ истәјирәм ки, бу ҝүн хүсуси бир суалымы верим. Интернетдә мәшғул олдғум мүддәтдә екрана ҝәлән фотолар ичәрисиндә ики оғланын бир-биринә әр-арвад арасындакы мүнасибәти кими бир әлагәни ҝөрдүм(үзр истәјирәм). Ҝәнҹ олдуғумдан тәәҹҹүбләнәрәк верилмиш сајта ҝириб бунун нә олдуғуну билмәк истәдим. Арада вахтым олдугда мараг үчүн изләјирдим.
Бөјәлдикҹә мәни бир шеј нараһат едирди? Бу һараммыдыр?
Амма диҝәр тәрәфдән дә онларын да сонуҹда оғлан (јәни, гыз олмајыб һарам дејилдир дејә) олдугларыны фикирләшиб "Бу һараммыдыр?" суалыма ҹаваб тапырдым. Бу дүздүрмү?
Аллаһын хејир вә бәрәкәти үзәринизә олсун!
Ҹаваб:
Ва әлејкә сәлам вә Рәһмәтуллаһ. Бүтүн бунларын һаммысына бахмаглыг һарамдыр. Асудә вахтларынызда чалышын иманызын гүдрәтләнмәсинә көмәклик едән ишләрлә мәшғул олун. Билдирәк ки, гејд олунан ишләрдән (һәрчәнд билмәмәзлик үзүндән олуб) төбә едиб Аллаһа сығынмағ һеч вахт ҝеҹ дејилдир.
Аллаһ Тәаланын хүсуси рәһмәт вә бәрәкәти үзәринизә олсун.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр