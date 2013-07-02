Бејрутда тәкфирчиләрин фитнәсинә гаршы "Шам Өлкәләри Алимләринин Вәһдәти" Конфранс кечирилди + Фото

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән Ислам Үммәти арасында Синни-Шиә гаршыдурмасы јаратмаг үчүн јәһуди, Түрк вә христиан сијасәтчиләри тәрәфиндән һазырланан мәнфур планлара гаршы олараг, Бејрутда мөһтәшәм "Шам Өлкәләри Алимләринин Вәһдәти" Конфранс кечирилиб...
Конфрансда һәм Шиә һәм дә Сүнни тәригәтинин бөјүк алимләри о, ҹүмләдән Ајәтуллаһ Тәсхири, Сурија Мүфтиси Әһмәд Бәдруд Дин Һәсун вә.с. иштирак етмишләр...
Ислам Алимләри, мәзһәбләрарасы вәһдәтин горунуб сахланмасына вә Ислам Үммәтинин дүшмәнләрин мәкирли планлары гаршысында сајыг олмасына тәкид едибләр...
Гејд едәк ки, конфрансда Иран Ислам Республикасынын Ливандакы рәсми сәфири ҹәнаб Гәзәнфәр Рокнабади вә Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасынын Ливан үзрә нүмајәндәси ҹәнаб Һөҹҹәтүл Ислам вәл Муслимин Сејјид Мусәви Тәбризи дә јахындан иштирак едибләр.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр