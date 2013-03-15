Суријада сон сутка әрзиндә “муздур јараглылар” ағыр иткиләр вериб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән дүнән ҝеҹә саатларында Дәмәшгин ҹәнуб мәнтәгәләриндә Сурија Милли Ордусу илә муздур террор груплашмалары арасында ганлы дөјүшләр баш вериб.
Суријанын дөвләт хәбәр аҝентлији мәлумат јајыб ки, Сурија Милли Ордусу Һәләбдә “Ҹәбһәтун Нүсрә” террор груплашмасына ҹидди зәрбәләр ендириб вә онлардан хејли сајда силаһ мүсадирә едиб.
Мәлуматда, һәмчинин билдирилир ки, Сурија Милли Ордусунун мүвәффәгијјәтлә апардығы анти-террор әмәлијјатлар нәтиҹәсиндә, Һәсәкә мәнтгәсиндәки Тәл Бәррак шәһәрҹији јараглылардан тәмизләниб вә бөлҝәнин тәһлүкәсизлији тәмин едилиб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр