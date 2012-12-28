  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Фото хәбәр

Иран Ислам Республикасы 9 Деј ҝүнү мүнасибәтилә

Теһранда Обаманын шәкили, Шимрин шәкили илә јанашы диварда асылды + Фото

28 dekabr 2012 - 20:30
Xəbər kodu: 376608

Шәкилин јарымсәрлөһвәдә белә јазы мүшаһидә олунур: “Бизимлә ол! Аманда Гал!”

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән Иран Ислам Республикасынын әламәтдар ҝүнләриндән бири сајылан “9 Деј” вә “Фәҹрин 10 ҝүнлүјү” мүнасибәти илә, Теһранын “Вәлијји Әср” (Аллаһ онун зүһуруну тезләшдирсин) мејданы, “Кәримхан Зәнд” хијабанында, ики бөјүк шәкил асылыб.

Шәкилләрин бириндә, Обама илә Шимрин бир бирилә јанашы галдыглары шәкил вә ашағысында исә ББҸ-нин Фарс шәбәкәсинин јарымсәрлөһвәси мүшаһидә олунур.

Јарымсәрлөһвәдә белә јазы нәзәрә чарпыр: “Бизимлә ол! Аманда Гал!”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр