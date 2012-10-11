ИИР сәфири Сәһәр каналы барәдәки хәбәри тәкзиб етди

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән дүнән ҝеҹә Иран Ислам Республикасынын јени сәфири кими Бакыја јолланан Мөһсүн Пакајин Теһранда Сәһәр Бејнәлхалг Телеканалына вердији мүсаһибәси заманы дејиб: “Мән бу һагдакы сөзләри тәкзиб едирәм, белә бир сөһбәт олмајыбдыр”.
Пакајин дејиб: “Мәнә нисбәт вериләрәк, нәгл едилән сөзләр, һәгигәтә ујғун дејилдир. Бизим ИИР-ын Шәрги-Азәрбајҹан останында иштирак етдијимиз иҹласда һеч бир мүхбир иштирак етмирди. Еһтимал үзрә орада оланлардан бири өзүнүн шәхси нәзәрләри вә бахышларыны хәбәр кими јајымлајыбдыр”.
Пакајин бу мүсаһибә заманы, Сәһәр Бејнәлхалг Телеканалынын Азәрбајҹан Республикасы илә Иран халглары арасында достлуг әлагәләринин ҝенишләндирилмәсиндәки ролуна тәкид едәрәк, дејиб: “ Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹан Республикасындакы сәфири кими фәалијјәтимин башланғыҹында, өзүмүн илк мүсаһибәми престижли Сәһәр каналы илә һәјата кечирмәјимә шадам вә вурғулајырам ки, бу медиаларын, ики өлкә халгларынын јахынлашмасы вә ортаг нөгтәләринин артмасындакы ролу чох мүһүмдүр”.
Пакајин өз мүсаһибәси заманы, Иран Ислам Республикасы илә Азәрбајҹан Республикасы арасындакы әлагәләрин ҝенишләндирилмәси үзрә програмларыны шәрһ едәрәк, ики өлкә арасында игтисади , тиҹарәт вә транзит әлагәләри үчүн даһа артыг зәминләрин јарадылмасы, Иранын сәрһәд останларынын Азәрбајҹан Республикасы илә игтисадијјат вә тиҹарәт әмәкдашлыгларынын ҝенишләндирилмәси, Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилаты ЕСО чәрчивәсиндә әмәкдашлыгларын ҝенишләндирилмәси үзрә потенсиалындан истифадәнин едилмәси, медиа әмәкдашлыгларын ҝенишләндирилмәси, Азәрбајҹан Республикасы вәтәндашларынын Иран Ислам Республикасынын мүгәддәс Мәшһәд вә Гум шәһәрләриндә јерләшән Имам Рза(ә) вә ханым Мәсумәнин (с.ә) пак мәгбәрәләринә зијарәт сәфәрләринин асанлашдырылмасы вә лазыми имканларын јарадылмасы, Азәрбајҹан Республикасынын мараглы ҝәнҹләринин дини елмләр һабелә башга елмләри өјрәнмәк үчүн Ислам Республикасынын али тәһсил мәркәзләриндә тәһсил алмаларына зәмин јаратмағы, өзүнүн програмларындан олдуғуну билдириб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр