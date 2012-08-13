Кылычдароғлу ПКК-нын оғурладығы милләт вәкилилә әлагәдар данышды

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән ҸҺП-нин Тунҹел-дән олан милләт вәкили Һүсејн Ајҝүнүн ПКК тәрәфиндән оғурланмасындан сонра илк дәфә данышан Камал Кылычдароғлу нараһатлыгла билдириб: “Милләт Вәкили илә әлагәдар нараһатыг. Биз сабаһ Мәҹлисдә олаҹағыг. Түркијә батаглыға сүрүкләнир. Баш назир (Әрдоған) һәлә дә мәнимлә әлагә сахламајыб”.
НТВ-дә данышан Кылычдароғлу, террорун вердији нәтиҹәнин дүшүндүрүҹү олдуғуну билдирәрәк дејиб: "Бунун өјрәнилмәси, ҝөзәл тәһлил едилмәси вә сорушулмасы ҝәрәкдир. Дәфәләрлә һазыркы сијасәтин сәһв олдуғуну, бунун чыхмаз бир јол олдуғуну сөјләдик. Анҹаг ҸҺП олараг ән ағыр тәнгидләр бизә галды. Бурада игтидарын отуруб дүшүнмәси вә бу баш верәнләри ҝөрмәси ҝәрәкдир”.
'ТҮРКИЈӘ батаглыға сүрүкләнир'
Мәҹлисин топланмасына гаршы чыхан Баш назир Әрдоғаны тәнгид едән Кылычдароғлу, "Баш назир дә мәсәләнин 'тәк башына һәлл' едәҹәјини сөјләмишди. Бујурун сабаһ ҝәлин, иши бәрабәр һәлл едәк. Сурија мөвзусунда да сәһв сијасәт јүрүдүлүр, Түркијә батаглыға сүрүкләнир "- дејә билдириб.
ҸҺП лидери Кылычдароғлу, сөзләринин давамында белә дејиб: "Милләтин виҹданына бурахырыг. Биз сабаһ орада олаҹағыг, дејиләнләри дејәҹәјик. Нөвбәдәнкәнар Груп Јығынҹағында һәр бир мөвзуда фикирләримизи ачыглајаҹағыг. Тәлгинлә хариҹи сијасәт һәјата кечә билмәз. Бүтүн сијаси партијалар ортаг бир разылыға ҝәлмәлидир".
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр