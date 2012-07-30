Рус гадын Ширазда мүсәлман олуб

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән 28 јашлы русијалы гадын Иранын ҹәнубунда јерләшән Шираз шәһәринин Ислам Тәблиғаты Идарәсиндә олараг, шәһадәтејн сөјләјиб вә Шиә мәзһәбини гәбул едәрәк мүсәлман олуб.
ИСНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, мүсәлман олдугдан сонра өзүнә Асијә адыны сечән Анҹела хүсуси адәт-әнәнәләри јеринә јетирәрәк, рәсмән Ислам динини гәбул едиб.
Асијә өзүнүн мүсәлман олмасынын сәбәби һагда дејиб: "Мусиги үзрә експертәм вә виртуал фәзада Ислам дини илә таныш олмушам вә бу дини өзүмүн рәсми диним кими сечмишәм. Ислам дини чох ҹазибәдардыр вә һәмин ҹазибәдарлыглар мәни өзүнә тәрәф чәкди".
Ислам динини сечмәкдән разылыг едән Асијә сонра дејиб:"Һиҹаб мәним нәзәримҹә, мәһдудијјәт дејил, мүнасиб ҝејимә малик олмагдыр".
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр