Иран һәкимләри гопмуш голу јенидән бәрпа етдиләр + ФОТО

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән: Иран Ислам Республикасынын диндар, савадлы һәкимләри әфганлынын чијниндән гопмуш голуну јенидән јеринә тикибләр.
Доктор Сејјид Фәзлуллаһ Сәҹҹадинин вердији ачыгламалара ҝөрә, әли гопмуш пасијентин ҹәрраһијјә иши 7 саат чәкиб. Әҝганлынын әлинин гопмасына сәбәб иш заманы сәһләнкарлығы олуб. Белә ки, о бетон миксеринин һәрәкәтдә олан лентинә һәддән артыг јахынлашыб вә нәтиҹәдә голуну итириб.
Бәдбәхтчиликдән һадисә заманы гопмуш гол миксерин ичәрисинә дүшүб. Одур ки, һәкимләр бир мүддәт симентә булашмыш голу тәмизләк мәҹбуријјәтиндә галыблар.
Һазырда хәстәнин вәзијјәти гәнаәтбәхшдир вә әлини тәрпәдә билир.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр