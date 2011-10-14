АИП дүнәнки аксија илә бағлы ачыглама јајды

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән: Бу ҝүн Азәрбајҹан Ислам Партијасынын (АИП) идарә һејәти фөвгәладә топланты кечириб.
АИП мәтбуат хидмәтиндән Исламинсеси.аз-а дахил олан мәлумата ҝөрә, топлантыда 14 октјабр 2011-ҹи ил тарихдә бир груп шәхсин “ҝүнаһсыз исламчыларын вә диҝәр виҹдан мәһбусларынын азадлыға бурахылмасы” тәләбилә Әдлијјә Назирлијинин гаршысында кечирдикләри динҹ аксијаја гијмәт верилиб. АИП идарә һејәти һесаб едир ки, шәрләнәрәк һәбс олунан исламчылар вә диҝәр виҹдан мәһбуслары тезликлә азадлыға бурахылмалыдырлар. Ејни заманда онлар Әдлијјә Назирлијинин гаршысында кечирилән аксијаны мүсбәт гијмәтләндирибләр: “Һесаб едирик ки, Азәрбајҹан ҹәмијјәтиндә артыг фәаллыг һисс олунур. Ҹәмијјәтдә бир нөв ојаныш вә һүгуги мүстәвидә һаггыны тәләб етмәк ҹәсарәти ҝөрүнүр”.
Бундан әлавә АИП рәсмиси Акиф Һејдәрли faktxeber.com-а ачыгламасында билдирди ки, сахланылан шәхсләрин бөјүк әксәријјәти аксија кечирилән әразидән кәнарда полис бөлмәләринә апарылмадан сәрбәст бурахылыблар. Биз дүнән сахланыланларын сәрбәст бурахылмасынын шаһиди олдуг. Ән сон бурахыланлар саат 10 радәләриндә олду. Истәр сахланылан заман истәрсәдә полис бөлмәсиндә исламчылара гаршы ҝүҹ тәдбиг едилмәмиш, о ҹүмләдән кобуд рәфтар олунмамышдыр.
Гејд едәк ки, аксија заманы һеч бир гаршыдурма баш вермәмиш вә полисин кобуд зоракылығы да гејдә алынмамышдыр. Сахланылан аксија иштиракчылары да изаһат вердикдән сонра сәрбәст бурахылыблар.
АИП мәтбуат хидмәти
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр