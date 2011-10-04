Тәбриз әһалисинин аксијасынын бәјанаты

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән: Тәбриз ҹамааты чәршәнбә ҝүнү сүбһ, Азәрбајҹан Респуликасынын Тәбриздә јерләшән консуллуғу гаршысында етираз аксијасы кечиртмиш вә аксија иштиракчылары бәјанат гәбул етмишләр.
Бәјанатын мәтни илә сајтымызын охуҹуларыны таныш едирик:
Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим
وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجَْعَلَهُمُ الْوَارِثِین
"Биз истәдик ки, о јердәзәиф салынмышлара мәрһәмәт ҝөстәрәк вәонлары (ҹамаата) имам (јер үзүнә) варис едәк". (Гәсәс сурәси, ајә5)
Тәркиб бахмындан дүнјанын икинҹи шиә өлкәси олан Азәрбајҹан Республикасы секолар тәфәккүрлү вә сионистләрә баш әјән һакимијјәтин нәтиҹәсиндә һиҹаб гадағасы, мәсҹиди хараб етмәк кими исламофобија сијасәтләринин һәјата кечдији бир мәнтәгәјә чеврилмишдир.
Кечән илин нојабрындан мәктәбләрдә һиҹаба гадаға гојулмуш вә Бакы дөвләти мәрҹәи-тәглидләрин, имам ҹүмәләрин, АР-сы вә реҝион өлкәләри мүсәлманларынын бәрк етиразларына бахмајараг, мәктәбләрдә һиҹаб гадағасыны ләғв етмәмиш, һәтта бу ил јени дәрс илинин башланмасы илә ејни заманда бу гадағаны бүтүн тәһсил мәркәзләринә вә мүәллимләрә дә шамил етмишдир.
Бакы дөвләти Ислам тәлимләринин, һәтта өз конститусијасынын вә бүтүн бејнәлхалг ганунларын әксинә олараг, һиҹаб гадағасына етираз едәнләри һәбс етмишдир. Һал-һазырда Бакы Ағыр Ҹинајәтләр мәһкәмәсиндә прокурор ләјагәтсизлик едәрәк, әдаләтсиз аддым атды вә АИП сәдри вә диҝәр һәбс олунмуш руһаниләрә 12 ил һәбс ҹәзасы истәмәклә, Азәрбајҹан вә бүтүн реҝион, хүсусилә дә Иран вә Түркијә мүсәлманларынын үрәјини јаралады.
Она ҝөрә дә биз Тәбриз ҹамааты, хүсусилә дә бу тарихи шәһәрин мәктәбли, тәләбә вә мүәллимләри АР-сынын исламофобија сијасәтләрини писләјир вә гәтијјәтлә Бакы дөвләтиндән истәјирик ки, ислами ојанышын баһарына дахил олдуғумуз бир дөврдә һиҹаб гадағасыны ләғв етсин, бүтүн һиҹаб мәһбусларыны, о ҹүмләдән АИП сәдрини азад етсин, бин Әли, Һүснү Мүбарәк, Гәззафи вә с. кими диктаторларын аҹы талејиндән ибрәт ҝөтүрсүн вә өз исламофобија сијасәтләриндән вә инсанлыг әлејһинә олан һәрәкәтләриндән әл чәксин.
Сонда Азәрбајҹан Республикасында јашајан дин баҹы-гардашларымыза билдиририк ки, Иран Ислам халгы, хүсусилә дә башы уҹа Тәбриз ҹамааты Азәрбајҹан Республикасында ислами дәјәрләрин дирчәлмәси јолунда һәмишә онларын јанындадыр вә илаһи вәд олан зәифләрин залымлара гәләбә чалмасынын һәјата кечәҹәјинә бүтүн варлығы илә инаныр".
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр