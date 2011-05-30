Азәрбајҹаныны халг јазычысы Сүлејман Рәһимов: “Гамбај, садәҹә, ағлыны итириб. Сән кимә гаршы чыхырсан, Гамбај? Әҝәр Аллаһа инансаг, белә демәк олар, гаршымызда Әлијев симасында Аллаһ дајаныб. Бу ҹәсарәтли оғулу Аллаһ өзү бизә ҝөндәриб (сүрәтли алгышлар)”.
***
Әлијев КГБ-нин мүавини, даһа сонра сәдри оланда Азәрбајҹан КП МК-нын биринҹи катиби, бүро үзвләри, диҝәр рәһбәрләр вә бир гәдәр үздә олан адамлар һаггында мәхфи мәлуматлар јығмышды. Хүсусилә һүгуг мүһафизә органлары һаггында мәлуматлары бир нечә дәфә Вәли Ахундовла бөлүшмүшдү, амма бир нәтиҹә олмадығындан фактлары өзүндә сахламышды. Инди һәмин фактлардан истифадәнин заманы ҝәлмишди. Әлијевин прокурорлуғун истинтаг шөбәсинин рәиси Ибраһим (Саша) Бабајевин “бәзи әмәлләриндән” хәбәри варды. Ону прокурора гаршы галдырмаг, ондан ифадә алараг ејни заманда јола ҝәлмәјән прокурорун да мәсәләсини һәлл етмәк оларды. КГБ-Сашаны изләмәјә, нәзарәтә ҝөтүрмәјә башлады. Телефонларына гулаг асдылар, ҝөрүшләрини лентә алдылар. Ортаја онун вә Изик Гулијевин “ҝизли сех саһибләри илә әлагәләри мәсәләси атылды. Ҝуја Саша Бабајев вә Изик Гулијев сехләрә пул гојмагла бөјүк пул газаныр, һәм дә онлары “горујурдулар”.
***
Мүһарибә гуртарандан сонра Сталинград дөјүшләринин гәһрәманларындан бири, синәси орден-медалла долу забит, сәјјар минатан баталјонун командири Гамбај Мәммәдов Азәрбајҹана гајытды. Ону КГБ-јә ишә ҝөтүрдүләр, бир мүддәт сонра истинтаг идарәсинә рәис кечирдиләр. О вахт һеч кимин танымадығы Һејдәр Әлијев дә КГБ- дә ишләјирди.
***
1979-ҹу илдә Азәрбајҹанын баш прокурору Гамбај Мәммәдов- о әфсанәви бир инсанды. Сталинград дөјүшләринин иштиракчысы, атүстү минатан ротаны да о фикирләшмишди, - Азәрбајҹан ССР Али Советинини сессијасында күрсүјә чыхды вә Әлијеви “ҹинајәткар” адландырды. Әсасән памбыг “припискасындан” данышды.
***
Азәрбајҹанын кечмиш прокурору Һејдәр Әлијев һаггында ики ҹинајәт иши ачмышды, амма ахыра чатдыра билмәмишди...
“Азадлыг”ы изләјин...
Сурхај Һүсејнлинин архив арашдырмалары давам едир...
Бу јазыларда Азәрбајҹанын јахын тарихинин дәһшәтләри илә таныш олаҹаг, бир чохлары исә шаһиди олдуглары дәһшәтләри охујаҹаглар!!!