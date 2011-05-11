2 АПРЕЛ МӘҺБУСЛАРЫНЫН САЈЫ АРТДЫ

Әһли Бејт АБНА хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән: Иҹтимаи Палатанын 2 апрел аксијасына ҝөрә даһа бир нәфәр тутулуб. Азәрбајҹан Халг Ҹәбһәси Партијасындан верилән мәлумата ҝөрә, ҝәнҹ фәал Елнур Мәҹидли барәсиндә 48 саатлыг һәбс гәрары чыхарылыб.
АХҸП Ҝәнҹләр Комитәсинин сәдри Әбүлфәз Гурбанлы дејиб ки, Нәсими Рајон Полис Идарәсинин әмәкдашлары Елнур Мәҹидлини мајын 11-дә сахлајыб 2 апрел аксијасындан сонра ачылмыш ҹинајәт иши илә бағлы мәсулијјәтә ҹәлб едибләр.
Әбүлфәз Гурбанлы әлавә едиб ки, Елнур Мәҹидли Иҹтимаи Палата вә АХҸП Нәзарәт-Тәфтиш Комиссијасынын үзвү, депутатлыға кечмиш намизәд Арзуман Мәҹидлинин оғлудур.
Партијанын Елнур Мәҹидлинин һәбси илә бағлы јајдығы бәјанатда билдирилир ки, һакимијјәт сијаси оппонентләри илә сивил нормалар чәрчивәсиндә давранмаг мәдәнијјәтиндә дејил, онлара гаршы дүшмәнҹәсинә гәрәзлидир.
Апрелин 2-дә мүхалиф Иҹтимаи Палата Бакынын мәркәзиндә - Фәвварәләр мејданы вә онун һәндәвәриндә санксијалашдырылмамыш етираз аксијасы кечириб. Һәмин ҝүн Бакы Шәһәр Прокурорлуғу Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 233-ҹү (иҹтимаи гајданын позулмасына сәбәб олан һәрәкәтләри тәшкил етмә вә ја бу ҹүр һәрәкәтләрдә фәал иштирак етмә) вә 315-ҹи (һакимијјәт нүмајәндәсинә гаршы мүгавимәт ҝөстәрмә вә ја зор тәтбиг етмә) маддәләри илә ҹинајәт иши башлајыб. Истинтагы прокурорлуг вә полис органларынын әмәкдашларындан ибарәт истинтаг-әмәлијјат групу апарыр. Индијәдәк 13 аксијачыја ҹинајәт иши галдырылыб. Онларын 12-си һәбсдәдир.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр