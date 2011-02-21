Иран ҝәмиләри сон 23 илдә илк дәфә Сүвејш каналына дахил олублар

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән: бу, сон 32 илдә Иран һәрби ҝәмиләринин Сүвејш каналына дахил олмасына даир илк фактдыр. Бир һәрби ҝәми вә фрегат һазырда Сүвејш каналыны кечәрәк Суријаја доғру һәрәкәт едирләр. Иран ҝәмиләринин канала дахил олмасына Һүснү Мүбарәк истефа вердикдән сонра Мисирдә һакимијјәтә нәзарәт едән Силаһлы Гүввәләр Али Шурасы вериб. Исраилин хариҹи ишләр назири Авигдор Либерман Иран ҝәмиләринин Сүвејш каналы илә һәрәкәтинә иҹазә верилмәсини рәсми Теһранын тәхрибаты адландырыб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр.