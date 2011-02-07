ВАШИНГТОН ПОСТ: “ИЛҺАМ ӘЛИЈЕВ БИР ДҮНЈӘВИ МҮСӘЛМАН ДИКТАТОРУДУР”

Әһли Бејт -АБНА- хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән: “Вашингтон Пост” гәзетинин редактору Фред Һиатт Мисир һадисәләринә АБШ-ын мүнасибәти һагда мәгаләсиндә Азәрбајҹан президентинин адыны һалландырыб.
“Азадлыг” радиосунун мәлуматына ҝөрә, гәзетин 7 феврал сајында чыхан мәгаләдә мүәллиф јазыр: “Хариҹи сијасәт һәр заман рискләрин баланслашдырылмасыны тәләб едир. Она ҝөрә дә мүттәфиг олан диктатору гәзәбләндирмәк, јохса онун режимини лахлатмаг суалыны баша дүшмәк олар. Реаллыгда Һүснү Мүбарәк дә Иран мәсәләсиндә, террор әлејһинә сијасәтдә Вашингтонла әмәкдашлыг едирди. Амма ејни заманда өлкәдә демократик гурумлары мәһв едир, елә тәсәввүр јарадырды ки, исламчылара гаршы ондан јахшы алтернатив јохдур, Исраилә дүшмән мүнасибәт бәсләјән халгла Исраил арасында јалныз о дајана биләр. Узун илләр Мүбарәки даһа дүнјәви рәгибләрини һәбсә атмасына, ишҝәнҹәләрә мәруз гојмасына ҝөрә сыхышдырсајды, инди Тәһрир мејданына топлашан халг АБШ-а даһа чох етибар едәрди.
Дөвләт катиби Һиллари Клинтон Мүнһендә кечирилән тәһлүкәсизлик конфрансында бундан сонра АБШ-ын демократик ислаһатлар үчүн авторитар режимләрә даһа чох тәзјиг едәҹәјини дејиб. О билдириб ки, јахын перспективдә рискләр вәд етсә дә, АБШ һәмин режимләрә индијә гәдәрки статус-квону давам етдирмәјин мүмкүн олмадығыны чатдыраҹаг.
Бу сөзләр практикада нә демәк олаҹаг? Азәрбајҹанда башга бир дүнјәви мүсәлман диктатору олан Илһам Әлијев дә АБШ-ла сијасәтдә ислам радикализми карты ојнајыр. АБШ да бу өлкәдә сечкиләрин сахталашдырылмасына, журналистләрин һәбс едилмәсинә анлајыш ҝөстәрир. Јәни инди АБШ рәсмиләри Әлијевә дејәҹәкләр ки, статус-кво давам етдирилә билмәз?”
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәбәјә истинад лазымдыр