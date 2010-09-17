Әһл Бејт – АБНА – хәбәр аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән “ Пакистан Мүсәлманларынын бирлији ” мәҹлисинин сәдри “ Һөҹҹәтул Ислам Раҹе Насир Әббас Ҹә`фәри “ вә “ Һөҹҹәтул Ислам Муһәммәд Әмин Шәһиди “ өлкә шиәләринин үзләшдији фәлакәт вә сој гырымы , дөвләтин өлкәнин мүхтәлиф мәнтәгә вә шәһәрләриндә шиәләрә гаршы апарылан террористлијә гаршы лазымы өлчү ҝөтүрмәмәсинә ишарә едәрәк дөвләтдән бу ишә сон гојулмасын тәләб етдиләр . Насир Әббас Мәтбуат Конфрансында билдирди : “ Парчинар Шиәләри нечә илләрдир вәһһаби террористләрин әлиндә муһасирәдәдирләр . Онлар Пакистанын диҝәр шәһәрләринә сәфәр етмәкдән өтрү Әфганыстана дахил олурлар . Сон заманлар террористләр һәтта Әфганыстан торпагларында белә онлара аман вермәјәрәк террор әмәлијјатларын һәјата кечирирләр , амма дахили ишләр назирлији Рәһман Мәлик шиәләри азад едиб муһасирәјә сон гојмагданса Әфганыстан дөвләтиндән бу мәнтәгә илә олан сәрһәддин бағланмасын тәләб етмишдир ! ! Онун бу сөзләринин мәнасы сулһ севәр Парачинар шиә`ләринин азад олмагларындан өтрү һәтта Әфганыстан сәрһәддиндән истифадә етмәмәләри вә мүһасирәдә галыб аҹындан мәһв олмалары демәкдир . О бәјан етди : индијәдәк тәкҹә Бәлучистанда 400 - ә јахын шиә , һәдәфли сүрәтдә мүхтәлиф јерләрдә гојулмуш бомбаларын партламасы нәтиҹәсиндә шәһид олмуш , јүзләрлә аиләләр дағыдылмыш , шиәләрин чох гисми мәҹбури сүрәтдә ев ешикләрини тәрк етмиш вә догсан миндән артыг шиә вә сүнни аиләләр мәнтәгәдән көчмүшләр . “ Мүсәлманларын бирлији мәҹлисинин ” сәдри сөзүнә давам едәрәк билдирди : “ Баһачылыг , аҹлыг , идарә өзбшначылығы , оғурлуг , күтләви инсан гырымы бир тәрәфдән , Америка , Инҝилис вә НАТО – нун мәнтәгәјә етдикләри нуфуз диҝәр тәрәфдән бу өлкәдә елә бир сәвијјәјә чатмышдыр ки , санки Пакистан Гәрбин бөјук бир јајлағына чеврилмишдир . Раҹе Насир Әббас сонда гејд олунан вәзијјәтлә мүбаризә едиб , өлкәнин вәһдәт вә бирлијин вәтәнпәрвәрләр арасында һифз едиб ҝүҹләндирмәкдән өтрү августун бириндә 2010 – ҹу илдә кечирдәҹәји достлуг иҹтимасына ишарә едәрәк гејд етди : “ Иҹтима – Милли Вәһдәт Конвансијону – ады алтында Исламабад шәһәриндә кечириләрәк онун ардыјҹа да ” Пакистанын Мөһкәмлији “ наминә бөјүк митинг тәшкил олунаҹаг .
Мәтбуат конфрансында е`лан олунду ; Пакистан дөвләти “ Парачинар “ Шиәләринин аҹындан мәһв олмаларын истәјир .
17 sentyabr 2010 - 19:30
Xəbər kodu: 195493
Пакистан шиәләри террористләрин өз вәһшиликләринә давам етмәсинә вә дөвләтин , онларын ҝөрдүкләри ҹинајәтә ҝөз јуммасына гаршы етираз олараг Август ајынын бириндә Исламабад шәһәриндә ҹәм олаҹаглар .