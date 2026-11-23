Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији — АБНА: Паратаеквондо үзрә XI дүнја чемпионаты нојабрын 20-дән 22-дәк Ҹәнуби Корејанын Муҹу шәһәриндә кечирилиб.
Иран милли командасы јарышларын јекунунда мүхтәлиф әјарлы дөрд медал газаныб.
Бу јарышда Иранын гадынлардан ибарәт паратаеквондо командасы команда һесабында биринҹи јери тутуб.
Иран командасы исә үмуми команда сыраламасында икинҹи олуб.
Иранын паратаеквондо үзрә гызыл медалчысы Мәрјәм Абдуллахпур 2026-ҹы илдә Ҹәнуби Корејанын Муҹу шәһәриндә кечирилән дүнја чемпионатынын јекунунда јарышын ән јахшы гадын идманчысы адына лајиг ҝөрүлүб.
Sizin rəyiniz