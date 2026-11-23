Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији — АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мөһтәрәм Президенти Зати-алиләри Мәсуд Пезешкиан бу ҝүн, базар ертәси, 23 нојабр 2026-ҹы ил тарихиндә Теһранын 15-ҹи рајонундакы мәсҹидләрдән бириндә кечирилән, дахили ишләр, мәдәнијјәт вә ислами иршад, әмәк, кооперасија вә сосиал рифаһ назирләринин, Теһран СЕПАҺ-нын команданынын вә Бәсиҹ Мүгавимәт Гүввәләри Тәшкилатынын рәһбәринин иштирак етдији “Мәсҹид мәркәзли јанашма вә јерли идарәетмә” лајиһәсинин тәгдимәт мәрасиминдә чыхыш едиб.
О, Ислам Ингилабынын банисинин, шәһид Рәһбәрин вә Иран Ислам Республикасы ингилабынын бүтүн шәһидләринин пак руһларына салам ҝөндәрәрәк дејииб: “Мәним инаҹым вә гәнаәтим будур ки, мәсҹидләрин вә мәһәлләләрин идарәетмәдәки ролунун инкишаф етдирилмәси вә ҝүҹләндирилмәси үчүн бүтүн варлығымызла вахт ајырмалыјыг. Данышығымызын вә әмәлләримизин кејфијјәти Гурани-Кәримин ајәләриндә вә Нәһҹүл-бәлағәдә вурғуланан тәлимләрә әсасланмалыдыр”.
Президент дүшмәнләрин өлкәнин алимләринә вә нүфузлу шәхсләринә гаршы төрәтдикләри террор актларына тохунараг бу әмәлләри өзләрини демократија тәрәфдары кими тәгдим едән дөвләтләрин ачыг ҹинајәти адландырыб.
О хатырладыб: Шәһид едилән бүтүн зијаалылар вә алимләр Иран халгына хидмәт едирдиләр. Дүшмәнләр бу биликли вә савадлы инсанлары шәһид етмәклә өлкәни онларын варлығындан мәһрум етмәк истәјирдиләр. Шәһид алимләримиз вә ҝенералларымыз садә вә иддиасыз һәјат сүрүрдүләр. Онлардан бәзиләринин һәтта шәхси јашајыш евләри белә јох иди.
Пезешкиан Ислам һакимијјәтинин бәзи хүсусијјәтләрини садалајараг әдаләт, меһрибанлыг, шәфгәт вә инсафы онун әсас дајаглары кими сәҹијјәләндириб вә әлавә едиб: “Ҹәмијјәтин бүтүн тәбәгәләри дүзҝүн фикирләр сәсләндирә биләрләр. Инсанларла һөрмәтлә данышмаг вә гаршыдырма јаратмагдан чәкинмәк лазымдыр. Әҝәр әл-әлә версәк, халгын ҝүҹүндән үстүн һеч бир ҝүҹ олмајаҹаг вә АБШ, еләҹә дә диҝәр дүшмәнләр бизи һеч вахт девирә билмәјәҹәкләр. Јалныз халгы ҝөрмәздән ҝәлдијимиз тәгдирдә өлкәнин зәифләмәсинә өзүмүз зәмин јарада биләрик”.
Президент чыхышынын башга бир һиссәсиндә дүшмәнләрин ҹәмијјәтдә иxtilaf вә парчаланма јаратмаг планына тохунараг дејииб: “Дүшмәнләр мүһарибә јолу илә өлкәмизи диз чөкдүрә вә тәслим олмаға мәҹбур едә билмәдиләр вә едә билмәјәҹәкләр. Буна ҝөрә дә иxtilaf вә парчаланма јаратмагла бизә зәрәр вурмаға чалышырлар...”
Sizin rəyiniz