Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији — АБНА: Америкалы журналист Ана Каспариан бир чох дүнја шөһрәтли америкалы сијасәтчиләр вә танынмыш елитасы кими Вашингтонун Исраиллә мүнасибәтләри вә Ирана јанашмасы илә бағлы мүбаһисәли бир суал галдырыб.
Онун фикри Американын бу мүнагишәдәки ролуну шүбһә алтына алыр вә белә бир суал доғурур: нә үчүн Иран Америка ҹәмијјәтиндә вә дүнја аренасында һәмишә әсас тәһлүкә кими ҝөстәрилир, һалбуки АБШ-ын Исраилә дәстәји демәк олар ки, һеч вахт суал алтына алынмыр?
Бәс бу нәдир — милли тәһлүкәсизлик мәсәләси, сијаси сәдағәт, јохса Америка хариҹи сијасәтиндә икили стандарт?
Анна Каспариан цбу вә буна бәнзәр мүбаһисәли сорғулары АБШ ҹәмијјәтиндә һәлә дә давам едир.
Аллаһ ﷻ ҝүнаһсызлары горусун, мәзлумлара нүсрәт бәхш етсин вә дүнјада әзијјәт чәкән һәр кәсә гәләбә инајәт етсин…
Sizin rəyiniz