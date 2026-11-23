Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији - ABNA: The Kashmir Vibes-ин вердији мәлумата ҝөрә, һәмин мүәллимә Азәрбајҹанда режим тәрәфиндән һиҹабла бағлы тәтбиг олунан ганунсуз гадағадан сонра ишини дејил, һиҹабыны үстүн тутуб. 21 ил мүәллимлик етдикдән сонра о, ишинә давам етмәк үчүн һиҹабындан имтина етмәмәк гәрарына ҝәлиб.
Дөвләтин ону белә бир гәрар гәбул етмәсинә мәҹбур етмәси гәрары мүәллимәнин шәҝирдләринин чохуну көврәлдиб. Ахы шәҝирдләр илларлә ондан дәрс алыблар вә бу гәдәр узун мүддәт һәјатларынын бир һиссәси олмуш мүәллимлә видалашмаг онлар үчүн емосонал бир ан олуб.
Мүәллимә һиҹабыны чыхармаг әвәзинә, 21 илдир давам етдирдији ишини тәрк етмәк баһасына олса да, өз инаныҹына садиг галмағы сечиб. Онун бу гәрары дини әгидәсинин онун үчүн нә гәдәр ваҹиб олдуғуну ҝөстәриб.
Онун һекајәси бир чох инсана тәсир едиб. Хүсусилә дә һеч кимин тәһсили вә карјерасы илә дини кимлији арасында сечим етмәмәли олдуғуну дүшүнәнләр бу һадисәјә биҝанә галмајыблар. 21 иллик тәдрисдән сонра мүәллимә шәҝирдләри илә емосонал шәкилдә видалашыб, лакин һиҹабындан әл чәкмәјиб.
Sizin rəyiniz