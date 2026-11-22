Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији - АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси шәнбә ҝүнү, 21 нојабр 2026-ҹы ил ахшамы јајдығы бәјанatда бу барәдә мәлумат вериб. Бәјанatда билдирилиб: Әмәлијјат заманы АБШ ордусунун Әр-Рифаа вә Әл-Әвали базаларында јерләшдирилмиш “Патриот” һава һүҹумундан мүдафиә системләринә мәхсус ики радар һәдәфә алыныб.
СЕПАҺ-ын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәсинин мәлуматына ҝөрә, бу ҝүндән етибарән АБШ ордусунун регионда һәјата кечирдији јүксәк хәрҹли мүшајиәт вә һава мүшајиәти әмәлијјатлары нәинки Вашингтонун гаршыја гојдуғу мәгсәдләрә чатмајыб, әксинә, дәниздә вә һавада һәмин әмәлијјатларын мүһафизәси алтында олан техника вә ҝәмиләрә ҹидди зијан дәјиб.
Бәјанatда гејд олунуб ки, бу һәрәкәтләрин давамы олараг вә АБШ ордусуна мәхсус ики MQ-1 вә MQ-9 кәшфијјат-зәрбә ПУА-сынын Иран Ислам Республикасынын һава мәканыны позмасы нәтиҹәсиндә СЕПАҺ-ын Аерокосмик Гүввәләри сөзүҝедән базалардакы АБШ һәрби мөвгеләринә гаршы әмәлијјат һәјата кечириб.
Sizin rəyiniz