Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији - АБНА: Јәмәнли сијаси експерт вә тәһлилчи Ибраһим әл-Мәта әл-Әһд хәбәр каналына мүсаһибәсиндә Сәудијјә Әрәбистанынын мүһарибә тәһриlәrinә Јәмән Силaһлы Гүввәләринин ҹавабындан данышаркән билдириб: Сәудијјә Әрәбистаны илә мүһарибә јени мәрһәләјә гәдәм гојуб вә Сәна һөкумәти Јәмәнин һәјати әһәмијјәтли инфраструктурунун һәдәфә алынмасына ҹаваб олараг һәрби әмәлијјатлары ҝүҹләндирмәк истигамәтиндә аддымлар атыр.
О әлавә едиб: Әр-Ријад Јәмән Силaһлы Гүввәләринә һүҹумларыны Сәудијјә Әрәбистаны әразисиндәки һәјати әһәмијјәтли објектләрә вә игтисади мараглара гаршы ҝенишләндирмәк үчүн әсас вериб.
Әл-Мәта вурғулајыб: Сәудијјә Әрәбистаны Сәна һөкумәтинин имканларыны гијмәтләндирәркән һесабламаларда сәһвә јол вериб. Јәмәнин ракет вә һәрби имканларында ҹидди ирәлиләјишләрә бахмајараг, Әр-Ријад һәлә дә Јәмәнә 2015-ҹи илин дүшүнҹә тәрзи илә јанашыр.
О гејд едиб: Јәмән гүввәләри баллистик вә һиперсәс ракетләри, еләҹә дә Сәудијјә Әрәбистанынын истәнилән нөгтәсинә чата билән пилотсуз учу apparatusları илә тәҹһиз олунуб. Онлар һәтта Әр-Ријадын електрик енерҹисини кәсәҹәкләри илә бағлы тәһдид дә едибләр.
Әл-Мәта әлавә едиб: Јәмәнин әмәлијјатлары һава лиманларыны, нефт објектләрини вә малијјә мәркәзләрини һәдәфә алыб, бунunla да Сәудијјә Әрәбистанынын игтисадијјатыны вә инвестисијаларыны ҝетдикҹә артан иткиләрлә үз-үзә гојуб.
Експерт билдириб: Јәмәнин һүҹумларыны ҝүҹләндирмәси Сәудијјә Әрәбистанынын инвестисија, тиҹарәт вә туризм үчүн тәһлүкәсиз регионал мәркәз имиҹини тәһдид едир вә Әр-Ријады ҝетдикҹә дәринләшән бөһрана сүрүкләјир.
О әлавә едиб: Сәудијјә Әрәбистаны ҝенишмигјаслы гүввә сәфәрбәрлијинә бахмајараг, Јәмәнин пајтахты Сәна шәһәринә нәзарәти јенидән әлә кечирмәк истигамәтиндәки һәрби ҹәһдләриндә уғурсузлуға дүчар олуб.
Әл-Мәта билдириб: Һәрби ҝәрҝинлијин давамлы шәкилдә артмасы Сәудијјә Әрәбистанынын игтисади иткиләринин даһа да чохалмасы рискини јарадыр вә Әр-Ријады бу гаршыдурмаја сон гојмағын јоллары илә бағлы чәтин сечимләр гаршысында гојур.
Sizin rəyiniz