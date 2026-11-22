Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији - АБНА: Сәпаһын (ИИКК-нын) Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәсинин ачыгламасында дејилир: Бир нечә дәгигә әввәл ИИКК-нын Аерокосмик Гүввәләринин Һава Һүҹумундан Мүдафиә бөлмәси ИИКК-нын јени вә габагҹыл Һава Һүҹумундан Мүдафиә Системиндән истифадә едәрәк Һөрмүз боғазынын шәргиндә ER ҝенишләндирилмиш версијасынын 20-ҹи Америка MQ-1 габагҹыл кәшфијјат вә дөјүш пилотсуз тәјјарәсини дәгиг вә еффектив атәшлә әлә кечириб мәһв етмәјә мүвәффәг олдулар.
Бәјанatда вурғуланыр: Бу, сон 24 саат әрзиндә ИИКК-нын Һава Һүҹумундан Мүдафиә Системләри тәрәфиндән вурулан тәҹавүзкар АБШ ордусунун дөрдүнҹү кәшфијјат вә дөјүш пилотсуз тәјјарәсидир.
Sizin rəyiniz