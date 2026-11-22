Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији - АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Ҝенерал-мајор Мөһсин Рзаји “X” сосиал шәбәкәсиндә јазыб: “2026-ҹы илин Ираны 1943-ҹү илдә кечирилән Теһран конфрансынын вә 1945-ҹи илдә кечирилән Јалта конфрансынын Ираны дејил. Ејни илә, 2026-ҹы илин Америкасы да һәмин дөврүн Америкасы дејил вә мүһарибәдә галиб дејил, мәғлуб өлкәјә чеврилиб!”
О, пајлашымынын сонунда Трампа ејһам атараг јазыб: “Дүнја дәјишиб; көһнә фотоларла мөвҹуд низамы кечмишә гајтармаг мүмкүн дејил!
Sizin rəyiniz