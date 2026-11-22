Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији - АБНА: НТВ телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Бәһрејнин Ситрә адасында сакинләр өлкәнин шиәләринин лидери Ајәтулла Шејх Иса Гасимин чағырышына ҹаваб олараг, сионист марионеткасы вәһаби әгидәли Хәлифә сүлalә режим гүввәләринин тәтбиг етдији мүһасирәни јарыб кечәрәк “Ләббејк ја Иса Гасим” шүарлары сәсләндирмәклә ҝенишмигјаслы етираз аксијасы кечирибләр.
Бәһрејн ингилабчылары да Хәлифә сүлalә режиминә вә онун сијасәтинә гаршы охшар етираз аксијалары кечирибләр. Бу аксијалар Бәһрејндә давам едир.
Sizin rəyiniz