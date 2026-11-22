Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији - АБНА: Азәрбајҹанда башөртүлү гызлар һәлә дә мәктәбә бурахылмыр, гызларын аналары исә һәбс олунур.
Бу барәдә валидејнләр sosial şəbəkələrdə paylaşım ediblər.
Мәлуматымыза ҝөрә, 15 јашлы гызы башөртүсүнә ҝөрә мәктәбә бурахылмајан Нүбар Һәсәнова буна етираз едиб, гызыны синфә кечирмәк истәјәндә полисиләр ону кобуд шәкилдә сахлајыб һәбс едибләр.
3-ҹү синфдә охујан гызы дәрсдән зорла чыхарылан вә һиҹабыны ачмасы үчүн психолоҝа апарылан Нәрҝизханым Мәммәдова да һәбс олунан аналардандыр.
4-ҹү синф шаҝирдинин анасы Чинарә Дәрҝаһоваја исә “гызын дәрсә бурахалаҹаг” дейилиб, онун етираз видеолары силдирилиб, сонра о да һәбс едилиб.
Sizin rəyiniz