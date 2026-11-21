Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – ABNA: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дән Из Гүввәләринин иҹтимаијјәтлә әлагә шөбәси: Һөрмүз боғазынын гадаған олунмуш маршруту илә һәрәкәт едән ики супертанкер дән из минасына дәјәрәк партлајыб.
Бу танкерләр Һөрмүз боғазынын ҹәнуб саһилләринә јахын әразидә, үмумиликдә 4 милјон барелдән чох хам нефт јүкү илә јанмагда давам едир.
Танкерләр Америка гырыҹыларынын мүшајиәти вә үзәрләриндә учан мүшаһидә ПУА-ларынын дәстәји илә Һөрмүз боғазынын гадаған олунмуш маршруту илә ҝизли шәкилдә кечмәјә ҹәһд ҝөстәрибләр. Лакин дән из минасына дүшәрәк партладыгдан сонра тәрк едилибләр.
SEPAH-ын Һәрби Дән Из Гүввәләри хәбәрдарлыг едир: АБШ-ын гатил вә ҹинајәткар ордусунун табелијиндә олан вә онунла әмәкдашлыг едән танкерләрин Һөрмүз боғазынын иҹазәсиз маршрутларындан кечмәсинә гәтијјәтлә мүдахилә едиләҹәк.
Sizin rəyiniz