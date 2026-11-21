Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – ABNA: АБШ Президенти Доналд Трамп, Чин Президенти Си Ҹинпин вә Русија Президенти Владимир Путинin үчтәрәфли ҝөрүшү ҹүмә ахшамы, нојабрын 19-да Чинin Шенчжен шәһәриндә кечирилиб. Ҝөрүшдән әввәл Иран ҝүндәлијин әсас мөвзуларындан бири кими тәгдим едилсә дә, јекун бәјанатда Иранын ады бир дәфә дә чәкилмәјиб. Бу, Теһранын әһәмијјәтсиз олмасы демәк дејил. Әксинә, бу сусгунлуг Вашингтон, Пекин вә Москва арасында Иран мәсәләсинин һәлли илә бағлы дәрин фикир ајрылыгларынын олдуғуну вә Трампын үчтәрәфли диалоqу мүһарибәјә сон гојмаг үчүн реаль фәалијјәт истигамәтинә чевирә билмәдијини ачыг шәкилдә ҝөстәрир.
Иран ҝүндәликдә иди, лакин јекун бәјанатда јер алмады
Трамп ҝөрүшдән әввәл дәфәләрлә Иранын үчтәрәфли данышыгларын ҝүндәлијиндә олдуғуну бәјан етмишди. О, Шенчжендә «Fox News» телеканалына мүсаһибәсиндә дејиб: «Иран һаггында данышаҹағыг. Биз Ираны чох јахшы вәзијјәтдә сахламышыг, амма Иран һаггында бир гәдәр данышаҹағыг».
Трамп даһа әввәл дә Си Ҹинпин вә Путинлә Иран, Украјна вә нүвә силahlarına нәзарәт мәсәләләрини мүзакирә етмәк нијјәтиндә олдуғуну билдирмишди. «Reuters» агентлији дә үчтәрәфли ҝөрүшдә «Иран вә Украјна мүһарибәләринин дә мүзакирә олуна биләҹәјини» јазмышды.
Бунунла белә, «Сүлһә доғру» башлығы илә јајымланан јекун бәјанатда Иран, Иран мүһарибәси, Һөрмүз боғазы вә һәтта Украјна мүһарибәси барәдә һеч бир гејдә раст ҝәлинмәјиб. «Reuters» јазыб ки, бәјанатда нә Русијанын Украјнада апардығы мүһарибәјә, нә дә АБШ-ын Иранла гаршыдурмасына тохунулуб. «Euronews» да бәјанатда Украјна, Иран, Шимали Кореја вә диҝәр мәсәләләрә даир һеч бир ачыг истинадын олмадығыны вурғулајыб.
Бу сусгунлуг мәһз Трампын Ираны данышыгларын әсас мөвзуларындан бири кими тәгдим етдији бир вахтда баш вериб. CNN өз тәһлилиндә јазыб ки, Трамп Иран вә Украјна мүһарибәләрини Си Ҹинпин вә Путинлә мүзакирә етмәк истәјирди, чүнки һәр ики өлкәнин Теһранла јахын мүнасибәтләри вар. Лакин Иран медиасынын гијмәтләндирмәсинә ҝөрә, Иран вә Украјнанын иштирак етмәдији белә бир ҝөрүшүн сүлһүн тәмин олунмасына төһфә вермәк имканлары мәһдуддур.
Теһран Москва вә Пекинә ҝүвәнир
Теһран ҝөрүшдән әввәл Русија вә Чини «стратежи тәрәфдашлар» адландырыб, ҝөрүшдән сонра исә «мүдахиләсиз регионал тәһлүкәсизлик» мөвгејини бир даһа вурғулајыб.
Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји ҝөрүшдән әввәл билдириб ки, Иран Русија вә Чинлә «јахын тәмасдадыр» вә онлары Теһранын мөвгеләрини јахшы таныјан «стратежи тәрәфдашлар» һесаб едир.
Бәгаји һәмчинин Трампын Иранын биолоҝи вә ја кимјәви силаһа малик олмасы илә бағлы иддиаларыны «әсассыз» вә «мүһарибә бәһанәси» адландырыб.
Sizin rəyiniz