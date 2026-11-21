Сионист сүлalәнин Нахчыванлылара зүлмү
Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – ABNA: Ҝөрдүјүнүз бу фото 2 ҝүн әввәл – нојабрын 16-да, Нахчыван Мухтар Республикасындакы һава лиманынын билет сатышы кассасынын өнүндә чәкилиб.
Бир һәфтәдән чохдур Нахчывандан Бакыја ҝәлмәк истәјәнләр әввәлҹә јашадыглары үнвандан такси тутуб һава лиманына ҝәлмәли, бурада "Азал"ын електрон нөвбә апаратында шәхсән гејдијјатдан кечмәли, сонра да нәинки саатларла, һәтта ҝүнләрлә отуруб ҝөзләмәлидирләр ки, ҝөрәк, һачан "Азал" инсафа ҝәлиб бу адамларын Бакыја дөнүшү үчүн тәјјарә ајыраҹаг?!
Һәтта һәмин ҝүнә билет тапа билмәјиб нөвбәти ҝүнләр үчүн билет алмаға мәҹбур галан вә кор-пешман јенидән хејли хәрҹ чәкиб ҝери гајыданлара да 5-6 саатдан бир тәкрар месаж ҝөндәрилир ки, ҝедиш графикасына нөвбәти дәфә дә дәјишиклик едилиб, учуuş алынмајаҹаг, рејсләр башга вахтлара кечирилир...
Бир суткада әни аз 3 дәфә рејсин вахтыны вә нөмрәсини дәјишдирмәклә нәинки өнҹәдән електрон әмәлијјат апарма имканларынын гаршысы алыныр, үстәлик, сәрнишинләрин бүтүн планлары, һәрәкәт графикасы да алт-үст едилир.
Беләликлә, Вәтәнин бу башындан о башына тәҹили, гәфил иш үчүн, 1-2 ҝүнлүјүнә ҝедиб-ҝәлмәк, хејирдә-шәрдә иштирак етмәк һәр һансы јүксәк вәзифәси олмајан шәхсләр үчүн артыг мүмкүнсүз һала ҝәтирилиб!
Мараглыдыр ки, Нахчыван аеропортунда јашанан бу бәрбад дурум һансыса фөвгәладә ситуасијадан доған илк һал да дејил. Иллярдир, бүтүн фәсилләрдә, бүтүн бајрам-тәтил ҝүнләриндә Нахчыван ҹамааты бу көкдәдир – Нахчывандан Бакыја вә ја әкс истигамәтә ҝедиш-ҝәлиш зүлмә-зилләтә чеврилиб!
Сон илляр исә ачыг шәкилдә, һеч кимдән чәкинмәдән бир регионун ҹамаатыны алчалтмаг, ашағыламаг вә бир бөлҝәнин әһалисини монополист бир шИркәтин сүрәтлә варланмаг һәрисинә аләт, гурбан етмәк хәтти сечилиб! Санки бу әһалинин бунара зәррә гәдәр дә аидијјәти јохдур вә һәтта гисас алырмышлармыш кими давранылыр!
Мүшаһидәләр вә арашдырмалар ҝөстәрир ки, проблемин көкүндә нә чәтин һава шәраити дурур, нә һансыса тәһлүкәсизлик риски – бүтүн буларын һамысы сүни бөһран шәраити јарадараг, архада даһа чох пул газанмаг, гулдурҹасына әһалини сојмаг, сүрәтлә варланмаг һәрисини өрт-басдыр етмәк үчүн ујдурулан бәһанәләр, чохшахәли ҹинајәт механизмләрини пәрдәләмәк ҹәһдләридир!
Реаллыгда исә Нахчывана сәрнишинләрин ҝүнүн истәнилән вахты Иран үзәриндән ҝедиб-ҝәлә биләҹәји гуру јолунун ачылмасыны ләнҝидиб, бир регионун әһалисини јалныз һава нәглијјатынын үмидинә бурахмаг монополист бир шИркәтин нәзарәтедҹи дөвләт гурумларыyla әлбир олараг, тамаһ мәгсәдиylә мүтәшәккил шәкилдә һәјата кечирдикләри иримигјаслы ҹинајәт әмәлләридир вә нормал өлкәләрдә бу махинасијалары төрәдәнләр галан өмүрләрини һәбсхана диварлары арасында кечирмәлидирләр!
Анҹаг нә едәк ки, биз о өлкәни – јалныз халга хидмәт едән вә јалныз халгын мараглaры үчүн чалышан, ганунун һәр шејдән үстүн тутулдуғу вә әдаләтлә идарә едилән шәффаф дөвләт институтларыны, механизмләрини һәлә гура билмәмишик!
Елә бүтүн проблемләримизин әсас гајнағы да мәһз будур – бәрбад, јарытмаз, халг үчүн олмајан дөвләт идарәчилији!
Там әминликлә дејирәм ки, Нахчывана ҝедиш-ҝәлишдә јашанан проблемләрдән вә онун сәбәбләриндән бүтүн јерли дөвләт гурумларынын хәбәрләри вар, анҹаг "Азал"ын вә архасындакыларынын горхусундан бири дә ҹынғырыны чыхара, етираз едә, реаль вәзијјәти олдуғу кими өз рәһбәрлијинә, онлар да өлкәнин башчысына ачыгҹа дејә вә реаль һәлл јолларыны ҝөстәрә билмирләр! Мәсәлә дә шишә-шишә ҝедир вә бир ҝүн мүтләг чох пис шәкилдә партлајаҹаг!
Проблеми ән хырда инҹәликләринә гәдәр арашдырыб иҹтимаиләшдирә биләҹәк бүтүн медиа "Азал" тәрәфиндән сатын алыныб, ҹамаатын проблемләрини һөкумәт, аидијјәти дөвләт гурумлары гаршысында галдырмаға вә алтернатив һәлл јолларыны ҝөстәрмәјә мәсул гурум – 2024-ҹү илдә чох бөјүк "сијаси ислаһат" нүмунәси вә "зәфәр дөврүнүн ганунвериҹи органы" кими формалашдырылан "мүзәффәр парламентимиз" исә ҝөз габағындадыр: инди Милли Мәҹлис сатылмыш вә бамбылы медиамыздан даһа сусгун, даһа бәрбад, даһа рәзил ҝүндәдир!
Сионист сүлalәнин Нахчыванлылара зүлмү сәнҝимир: Һерсоғу Бакыја бәһ-бәһлә ҝәтирән "Азал" Нахчывана рејсләри ҝүнләрлә тәхирә салыр
Исраил президенти Исһаг Һерсоғу Бакыја ҝәтирмәк үчүн архасынҹа бәһ-бәһлә, бөјүк һәвәс вә севинҹлә тәјјарә ҝөндәрән "Азал"ы вә Азәрбајҹан һөкумәтини өз азәрбајҹанлыларымызын – Нахчыван аеропортунда ҝүнләрдир зилләт чәкән јүзләрлә садә инсанын талеји зәррә гәдәр дә марагландырмыр!
Сионист сүлalәнин Нахчыванлылара зүлмү
Sizin rəyiniz