Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији -ABNA: Др. Анна-Мариа Ионеску Британиjалы һәкимдир вә јенијетмәлик иләриндә динә мараг ҝөстәрмәјә башлајыб. Валидејнләри атеист олсалар да, о, Рома-Католик килсәсиндә вәфтиз олунуб вә христian мәктәбләриндә охујуб. 15 јашында икән Аллаһ, иман вә һәјатын мәнасы илә бағлы суаллара ҹаваб тапмаг үчүн мүстәгил шәкилдә килсәјә ҝетмәјә башлајыб.
Онун Ислама марағы коллеҹ иләриндә, мүсәлман досу илә Һз. Иса (әлејһиссалам) пејғәмбәр һаггында сөһбәт етдикдән сонра артыб. О, мүхтәлиф дини инанҹлары арашдырмаға башлајыб вә Һз. Исанын "Аллаһын оғлу" олмасы фикрини сорғулајыб. Сонра Гурани-Кәримин инҝилис дилиндә тәрҹүмәсини охујуб вә орада Һз. Иса (әлејһиссәлам), Һз. Муса (әлејһиссәлам), Һз. Ибраһим (әлејһиссәлам) вә Һз. Ханым Мәрјәм (әлејһа сәлам) кими танынмыш дини символлары ҝөрәндә тәәҹҹүбләниб. О дејир ки, Гурани-Кәрим онун Иса вә Аллаһын бирлији анлајышы илә бағлы вердији бүтүн суаллара ҹаваб вериб вә нәтиҹәдә Һз. Исанын әлејһиссәлам инсан олдуғуну вә Аллаһ олмадығыны, үмумијјәтлә Аллаһын нә доғдуғуну вә нә доғулдуғуну вә мәхлуглара хасс олан бүтүн бу сифәтләрдән мүнәззәһ олдуғуну дилә ҝәтирәрәк, Исламы гәбул етмәјә јөнәлдиб.
Мәнәви јолу илә јанашы, Др. Ионеску тибб саһәсиндә карјерасыны да инкишаф етдириб. О, Лондон Университет Коллеҹиндә (UCL) тибб тәһсилини тамамламаздан әввәл фармаколоҝија үзрә тәһсил алыб. Сонралар Британијада һәким кими чалышыб, онколоҝијаја мараг ҝөстәриб вә "Rational Religion" платформасы васитәсилә иман, елм вә дин һаггында мүзакирәләрә төһфә вериб.
21 noyabr 2026 - 19:38
Xəbər kodu: 1893130
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Онун Ислама марағы коллеҹ иләриндә, мүсәлман досу илә Һз. Иса (әлејһиссалам) пејғәмбәр һаггында сөһбәт етдикдән сонра артыб.
Sizin rəyiniz