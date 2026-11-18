18 noyabr 2026 - 22:49
Xəbər kodu: 1892283
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Шиә дүнјасынын ән али шәхсијјәти олан Ајәтуллаһ Һүсејн Вәһид Хорасани илә вида мәрасими бу сәһәр, чәршәнбә ҝүнү (27 абан 1405) Гум шәһәринин Ҹиһад мејданындан Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс Һәрәминә гәдәр издиһамлы вә ҝениш инсан күтләсинин, үләма вә дин тәләбәләринин ҝениш иштиракы илә кечирилди. Гејд едәк ки, мәрһум Ајәтуллаһ Вәһид Хорасанинин ҹәназәси Мәшһәд шәһәриндә, Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәминдә торпаға тапшырылаҹаг.
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