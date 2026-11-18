Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Јәһја Сәри бәјанатында билдириб ки, Јәмәнә гаршы Сәудијјә Әрәбистанынын давам едән һүҹумларына вә тәтбиг етдији мүһасирәјә ҹаваб олараг “Аллаһ онлары һәр тәрәфдән әһатә етмишдир” (Буруҹ сурәси, ајә 20) адлы әмәлијјат кечирилиб.
О, Сәудијјә Әрәбистаныны һава һүҹумларыны интенсивләшдирмәкдә, мүһасирәни даһа да сәртләшдирмәкдә, онларла гәтлиам төрәтмәкдә, еләҹә дә Јәмән халгына вә Силаһлы Гүввәләринә һүҹум етмәк үчүн он минләрлә һәрбчи ҝөндәрмәкдә иттиһам едиб. Билдириб ки, һәмин гүввәләр мүхтәлиф нөв силаһлар вә һавадан дәстәклә тәмин олунуб.
Јәһја Сәри, һәмчинин Сәудијјә Әрәбистанынын дәстәкләдији гүввәләрин тәркибиндәки 60 һәрби бригададан ибарәт 12 һәрби дивизијанын мәһв едилдијини вә ҝери чәкилмәјә мәҹбур олдугларыны билдириб. Онун сөзләринә ҝөрә, бу гүввәләр Мәһәммәд Тәлал әл-Бәләви адлы Сәудијјә забитинин нәзарәти алтында фәалијјәт ҝөстәриб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү “Аллаһ онлары һәр тәрәфдән әһатә етмишдир” әмәлијјатынын нәтиҹәләрини ачыглајараг билдириб ки, әмәлијјат заманы Тәиз вә Ләһиҹ әјаләтләриндә үмуми саһәси 7 100 квадраткилометрдән чох олан 10 бөлҝәнин тәһлүкәсизлији тәмин едилиб.
Sizin rəyiniz