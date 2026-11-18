Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ислам Ордусунун Һава Һүҹумундан Мүдафиә Гүввәләри Һөрмүз боғазынын сәмасында бир әдәд “ЛУКАС” пилотсуз учуш апаратыны мәһв едиб.
Ислами Иран Ордусунун ҺҺМ Гүввәләринин јерли истеһсал системләри өлкәнин Ваһид Һава Һүҹумундан Мүдафиә Шәбәкәсинин нәзарәти алтында Һөрмүз боғазы үзәриндә учуш едән АБШ ишғалчы үнсүрләринә аид нөвбәти “ЛУКАС” пилотсуз учуш апаратыны вурараг мәһв едиб.
Хатырладаг ки, “ЛУКАС” системи, Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу-СЕПАҺ тәрәфиндән ихтира олунан Шаһид-136 (Сһаһед-136) камикадзе дронунун копја олунараг һазырланыб.
Америка Бирләшмиш Штатлары Украјна мүһарибә зоналарында вә Сәудијјә Әрәбистанындакы Арамҹо објектләринә едилән һүҹумларда зәдәләнмиш Шаһид-136 нүмунәләрини тапдыгдан сонра ону әкс-мүһәндислик (реверсе енҝинееринҝ) үсулу илә копјалыја билиб.
Sizin rəyiniz