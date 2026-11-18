Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: СЕПАҺ-ын сөзчүсү ҝенерал ҝенерал Һүсејн Мөһибби сосиал шәбәкәдәки шәхси сәһифәсиндә Бәһрејнә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Хәлифә сүлалә режиминә сәрт хәбәрдарлыг етди.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) сөзчүсү сүлалә режимин һакимләринә ҹидди хәбәрдарлыг едәрәк сәсләниб: Ислами Ирана гаршы тәҹавүздә әмәкдашлыг етмәк, АБШ-нин тәһлүкәсизлик көпүјү алтында јашамаг вә Шиә мәрҹәијјәтинин тохунулмаз һүдудларына гаршы тәҹавүз етмәк Хәлифә сүлалә режиминин үч әсас сәһвидир. Бу сәһвләрин давам етдирилмәси онларын реҝионун јени тәһлүкәсизлик низамында мөвҹудлуғуну суал алтына салаҹаг. Ағыллы инсан үчүн бир ишарә кифајәтдир.”
Sizin rəyiniz