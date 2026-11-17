Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһ рәиси ҝенерал-мајор Әли Абдуллаһи дејиб ки, АБШ-ын ҝүҹүнүн зирвәси дәниздәдир, лакин Иран онлары бу саһәдә ҝери чәкилмәјә мәҹбур едиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, Иран дәниз мәканында дүшмәни хејли дәринликләрә гәдәр ҝери чәкмәји баҹарыб вә Аллаһын лүтфү илә америкалылары реҝиондан Ҹәнуб гүтбүнә гәдәр ҝери чәкәҹәк.
Абдуллаһи билдириб ки, АБШ тәјјарәдашыјан ҝәмиләр, есминесләр вә диҝәр дөјүш ҝәмиләри сајәсиндә дүнјанын истәнилән нөгтәсинә чата билир вә јер күрәсинин дөрддә үчүнү тәшкил едән суларда мөвҹудлуғу илә һәр кәси тәһдид едир.
О әлавә едиб ки, Иран һава васитәләринә гаршы мүбаризәдә вә дәниз тәҹһизаты саһәсиндә дә ҹидди наилијјәтләр әлдә едиб.
Ҝенерал-мајор вурғулајыб ки, мүһарибәләрдә әсас амил һәрби техника вә силаһ-сурсат дејил, милли ирадә, халгын вә Силаһлы Гүввәләрин ирадәси, командирләрин гәтијјәти вә Аллаһа имандыр.
О дејиб ки, АБШ, Исраил режими вә Гәрб Иран Ислам Республикасынын реаллыгларыны дәрк етмәјиб вә гәләбәнин јалныз һәрби техника илә әлдә олундуғуну дүшүнүр.
Абдуллаһи һәмчинин билдириб ки, Иран шәһидләрин гисасыны дүшмәндән мүтләг алаҹаг вә бу гәләбә давам едәҹәк.
Sizin rəyiniz