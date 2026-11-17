Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: МС Ноw хәбәр каналы јазыб: Ара сечкиләрдә гәләбә далғасындан сонра Демократ Партијасынын үзвләри сечиҹиләрин онлары һәгигәтән дәстәкләјиб-дәстәкләмәдијини вә ја сәсләринин садәҹә Трампы рәдд едиб-етмәдијини мүзакирә етмәк үчүн топлашдылар.
Илләрдир АБШ-нин һазыркы президентини мәғлуб етмәк вә онунла гаршылашмаг үчүн бир јол тапмаға чалышдыгдан сонра, өтән һәфтә ара сечкиләрдә мави јахалыглыларын гәләбә далғасы узун мүддәтдир мәһрум олдуғу партијаја ејфорија вә севинҹ һисси ҝәтирди.
Демократ намизәдлији уғрунда мүбаризә апармағы дүшүнән Јени Орлеанын кечмиш мери Митч Ландрју деди: "Биз нәинки галиб ҝәлдик, һәм дә онлары тамамилә әздик. Нәтиҹәдә, инсанлар артыг бизи зәиф, сосиал ојаныш (ВОҸ) мәсәләләринә һәддиндән артыг әһәмијјәт верән вә мәғлуб һесаб етмирләр. Бу, инсанларын бизә инандығы вә ја етибар етдији анламына ҝәлмир. Онлар садәҹә дүшүнүрләр ки, “Сизә даһа бир шанс вермәк истәјирик” вә инди буна лајиг олдуғумузу сүбут етмәлијик.”
Демократлар кечмиш тәҹрүбәләринә ҝөрә еһтијатлыдырлар. Трампын 2016-ҹы илдәки илк гәләбәси республикачылара Вашингтон үзәриндә там нәзарәти верди. Ики ил сонра кечирилән ара сечкиләр Нүмајәндәләр Палатасыны асанлыгла Демократлара гајтарды, лакин республикачылар Сенатдакы әксәријјәтини артырдылар. Һәмчинин, Демократлар 2020-ҹи илдә Ағ Ев вә Вашингтон үзәриндә нәзарәти бәрпа етдикдә, ҸОВЫД-19 пандемијасы вә 6 јанвар 2021-ҹи илдә АБШ Капитолисинә һүҹумун нәтиҹәләри онларын гәләбә хәбәрини көлҝәдә гојду.
Лакин партијанын кечмиш проблемләринин вә мәнфи гејдләринин ағыр јүкү һәлә дә арадан галдырылмајыб. Бу проблемләрин бәзиләри Трампын сәләфи олан президент Ҹо Бајденин президентлик дөврүнә ҝедиб чыхыр.
Диҝәр бир һиссә, Барак Обаманын президентлијинин илк ара сечкиләри олан 2010-ҹу илдә (Бостон) Чај Партијасы далғасы заманы Демократларын штат ганунвериҹилик сечкиләриндәки мәғлубијјәтләринә әсасланыр. Буна бахмајараг, Демократларын мүхтәлиф сечки сәвијјәләриндәки гәләбәләри партијаја кечмишдә көврәк вә позулмуш сечиҹиләрлә мүнасибәтләрини јенидән гурмаг үчүн бир фүрсәт јаратды.
Өтән һәфтә сечкиләрдә галиб ҝәләрәк Невада штатынын нөвбәти витсе-губернатору олан Сандра Жауреҝуи, Демократларын бөјүк бир гәләбәнин партијаны һәддиндән артыг өзүнәинамлы едәҹәјиндән нараһат олдугларыны сөјләди. Бу, Демократларын 2028-ҹи илдә Ағ Еви ҝери алмаг шансларына хәләл ҝәтирә биләр. Сечкиләрдәки мәғлубијјәт Демократ Партијасынын "МАҜА" һәрәкатыны сијасәтдән узаглашдырмаг вә ону тарихә атмаг үмидләрини мәһв едә биләр, чүнки Демократлар Трампдан башга бир намизәдлә гаршылашмаға һазырлашырлар.
Демократларын өтән һәфтә Техасда кечирилән штат сечкиләриндәки гәләбәси, штатын президент сечкиләриндә мави рәнҝә чевриләҹәјинә үмидләр јаратды вә бу, 270 сечки сәсинә чатмаг вә президентлији газанмаг јолуну көкүндән дәјишдирәҹәк бир аддым иди.
Һәр ики партија иҹтимаи етимад бөһраны илә үзләшир ки, бу да чох ҝүман ки, мүмкүн дејил. Лакин Демократлар үчүн парадокс ондадыр ки, онлар наразы кечмиш Трамп сечиҹиләринин көмәји илә һакимијјәтә гајыдырлар. Инди онларын мөвгеләрини бәрпа етмәк шансы вар, бу фүрсәти илләрдир мәғлуб етмәјә чалышдыглары шәхс јарадыр.
Партијанын мүтәрәгги ҝәнҹлик фәаллығына јөнәлмиш бир тәшкилат олан "Бир шеј үчүн гач"ын (Рун фор Сометһинҝ) директору Аманда Литман ара сечки нәтиҹәләрини "сәсвермә шәклиндә иҹтимаи гәзәбин дәрин, дахили бир фәрјады" кими тәсвир етди. "Кифајәт гәдәр демократлар бу гәзәбин мәнбәји һаггында сечиҹиләрин наразылыгларыны ифадә етмәк үчүн мәгбул бир јол кими ҝөрдүјү шәкилдә даныша билдиләр", - дејә о билдириб.
Sizin rəyiniz