Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу јајымладығы бәјанатда елан етди: Ишғалчы АБШ ордусунун дронлары тәрәфиндән Иран Ислам Республикасынын һава мәканынын давамлы шәкилдә позулмасына ҹаваб олараг вә ИИКК-нын МГ вә МГМ-170 серијалы дронларын әлә кечирилмәси, мәһв едилмәси вә гәнимәт ҝөтүрүлмәси үзрә уғурлу мүдафиә вә електрон мүһарибә әмәлијјатларынын давамы олараг, бу сәһәр дәгиг әмәлијјат заманы Бәһрејн адасындакы Шејх Иса базасында ишғалчы АБШ гүввәләринә мәхсус радар системини һәдәфә алды.
Бәјанатда давам едилди: Бу тәдбир АБШ гүввәләринин бөлҝәдәки дүшмән һәрәкәтләринә гаршы мүбаризә чәрчивәсиндә һәјата кечирилиб.
Еланын сон һиссәсиндә вурғуланыр: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу бир даһа вурғулајыр ки, өлкәнин һава мәканынын давамлы шәкилдә позулмасы вә бөлҝәдәки һәрби базаларын вә објектләрин Ирана гаршы дүшмәнчилик һәрәкәтләри үчүн истифадә едилмәси ҹавабсыз галмајаҹаг вә бу һәрәкәтләрин нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт тәҹавүзкар АБШ ордусунун командирләринин үзәринә дүшәҹәк.
Sizin rəyiniz