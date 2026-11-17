Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҝенерал Вәһиди бунлары чәршәнбә ахшамы Теһранда Һәзрәт Сејид әш-Шүһәда Корпусунун командирләри, кешикчиләри вә бәсиҹиләринин Ислам Ингилабынын банисинин идеаллары илә әһдини јениләмәк мәрасиминдә дејиб.
О, Имам Хомејнинин (р.ә.) Бәсиҹ һаггындакы ифадәләринә истинад едәрәк билдириб ки, Имам Бәсиҹи бир севҝи мәктәби вә мүгәддәс бир ағаҹ һесаб едирди.
Ҝенерала ҝөрә, Бәсиҹ үзвләри бүтүн сәһнәләрдә сәдагәт ҝөстәрибләр: күчәләрдә, јохлама мәнтәгәләриндә, дүшмән јохлама мәнтәгәләрини һәдәф алдыгда белә, онлар халгын тәһлүкәсизлијини горумаг үчүн јериндән тәрпәнмәјибләр. Бәсиҹ базаларына вә рајонларына һүҹумлар дүшмәнин Бәсиҹә гаршы нифрәтинин дәринлијини үзә чыхарыб.
Ҝенерал Вәһиди дүнјадакы тарихи дөнүш нөгтәсинә тохунараг дејиб ки, бу ҝүн өлкәмизин сәһнәси бөјүк бир трансформасијаја һазырдыр. Шәһид лидерин "биз тарихи дөнүш нөгтәсиндәјик" сөзүнүн мәнасыны бу ҝүн даһа јахшы баша дүшүрүк.
Онун сөзләринә ҝөрә, Иран халгы бу тарихи дөнүш нөгтәсиндә өз ролуну ојнајыр вә бејнәлхалг тәнликләрин дәјишдирилмәсиндә, јени тәһлүкәсизлик тәнликләринин формалашмасында мисилсиз рол ојнајыр.
Дүшмәнин стратеҝијаларынын уғурсузлуғуну вурғулајан ҝенерал билдириб ки, империалист Америка вә сионист режим һеч вахт бу гәдәр алчалмајыб вә бөјүк милләтимиз гаршысында бу дәрәҹәдә мәғлубијјәтини етираф етмәјиб. Дүшмәнин өлкәдә һакимијјәти девирмәк, өлкәни бөлмәк, саһилләри әлә кечирмәк, Һөрмүз боғазыны ачмаг, игтисади чөкүш јаратмаг, дахили иғтишашлар төрәтмәк кими стратеҝијалары бир-биринин ардынҹа уғурсуз олуб. Нәтиҹәдә Америка бизимлә мүһарибә дөврүндә ән тәҹрид олунмуш өлкәјә чеврилиб.
О әлавә едиб ки, Америка бу ҝүн дүшдүјү бејнәлхалг әмәлијјатларын һеч бириндә бу гәдәр тәҹрид олунмајыб. Көмәк истәдији һәр кәс "биз көмәк едә билмәрик" дејиб. Ҝизли шәкилдә көмәк етсәләр дә, ачыг шәкилдә буну инкар едибләр вә Иран халгындан горхараг мүхтәлиф бәһанәләр ҝәтирибләр.
Ҝенерал Вәһиди дејиб ки, бу, Иран халгы үчүн бөјүк шәрәфдир: дүнјанын ән бөјүк мадди ҝүҹү өз бәдхаһ вә сахта тәрәфдашы илә бирликдә бүтүн диҝәр өлкәләрдән көмәк истәјир, көмәк алмајанда исә шикајәт едир. Онун сөзләринә ҝөрә, һәтта НАТО-нун баш катиби Ирана гаршы һава лиманларындан беш мин учуш һәјата кечирдикләрини дејир вә даһа чох шеј ҝөзләјир. Бу, дүшмәнин диз чөкмәси вә рәсми етирафыдыр ки, о, өзүнү Иран халгы илә тәкбашына гаршы-гаршыја гојмаг үчүн кифајәт һесаб етмир вә бүтүн өлкәләрә әл узадыр.
Sizin rəyiniz