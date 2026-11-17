Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иордан чајынын гәрб саһилинин шәргиндә јерләшән Әриһа шәһәриндә гејри-гануни сионист мәскунлашанларын ачдығы атәш нәтиҹәсиндә бир фәләстинли гадын шәһид олуб, даһа 10 нәфәр јараланыб.
Әл-Ҹәзирә телеканалынын Фәләстиндәки мүхбиринин мәлуматына ҝөрә, сионист гејри-гануни мәскунлашанлар Әл-Дијук әл-Суфли бөлҝәсиндә фәләстинлиләрин евләрини мүһасирәјә алараг сакинләрә дөјүш сурсатларындан истифадә етмәклә атәш ачыблар.
Бу барәдә ИРНА Әл-Ҹәзирәјә истинадән мәлумат јајыб.
Sizin rəyiniz