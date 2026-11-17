Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јапонијада мүсәлман әһалисинин сон илләрдәки артымы јени арашдырмаларла јенидән ҝүндәмә ҝәлиб.
Васеда Университетинин (Wаседа Университј) әмәкдар профессору Һирофуми Танаданын 2026-ҹы илин сентјабрында јајымладығы арашдырмаја ҝөрә, Јапонијада јашајан мүсәлманларын тәхмини сајы 2020-ҹи илин сонунда тәхминән 200 мин идисә, 2024-ҹү илин сонунда 420 минә, 2025-ҹи илин сонунда исә 510 минә чатыб.
Өлкәдәки мәсҹидләрин сајы да 2025-ҹи илдә 160-ы кечиб.
Бу артымда мүсәлман өлкәләриндән Јапонијаја ишләмәк, тәһсил алмаг вә мәскунлашмаг мәгсәдилә ҝәлән инсанларын мүһүм пајы вар. Исламы гәбул едән јапонлар да өлкәдәки мүсәлман иҹмасынын бир һиссәсини тәшкил едир.
Әнәнәләринә вә көклү мәдәнијјәтинә бағлылығы илә танынан Јапонијада мүсәлман иҹмасынын ҝетдикҹә бөјүмәси, фәргли инанҹ вә мәдәнијјәтләрин бирҝә јашамасы бахымындан диггәтчәкән бир инкишаф кими гијмәтләндирилир.
Дүнјанын мүхтәлиф ҹоғрафијаларында инсанларын бир-биринин инанҹларыны вә мәдәнијјәтләрини даһа јахындан танымасы, гаршылыглы анлајыш вә һөрмәтин ҝүҹләнмәсинә төһфә верә биләр.
#Јапонија #Ислам #Исламијјәт #Мүсәлманлар #Дүнја #Мәдәнијјәт #Хәбәр
Мәнбә: Һирофуми Танада, "Естимате оф Муслим Популатион ин Жапан", 2026 (сентјабр 2026).
Sizin rəyiniz