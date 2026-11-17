Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Профессор Ҹеки Ји-Ру Јинҝ (Жаҹкие Ји-Ру Јинҝ) — Тајванда доғулмуш, нанотехнолоҝија вә биоенҝинееринҝ саһәләринә вердији төһфәләрлә ҝениш танынан алимдир. 1966-ҹы илдә Тајбејдә дүнјаја ҝәлиб вә једди јашында аиләси илә бирликдә Сингапура көчүб.
Мәктәб илләриндә мүсәлман синиф јолдашлары илә достлуг онун Ислама марағыны ојадыб. Тәдриҹән Ислам тәлимләрини арашдырмаға башлајыб вә заманла бу динлә шәхси бағлылыг јарадыб. 35 јашында Исламы гәбул едиб.
Бир мүсаһибәсиндә профессор Јинҝ Гураны һејранедиҹи бир китаб адландырыб вә онун һәјатын мүхтәлиф саһәләринә, инсан бәрабәрлијинә вә анлајышына даир вердији фикирләри хүсуси вурғулајыб. Һәјатын мәнасы вә мәгсәди ахтарышы онун ушаглыгдан дүшүнҹәсинин бир һиссәси олуб.
Онун елми наилијјәтләри дә диггәтәлајигдир. 1991-ҹи илдә Принстон Университетиндә Кимја Мүһәндислији үзрә докторлуг дәрәҹәси алыб, 1992-ҹи илдә МЫТ-ә гошулуб вә 2001-ҹи илдә там профессор олуб. 2003-ҹү илдә Сингапура гајыдараг Биоенҝинееринҝ вә Нанотехнолоҝија Институтуну тәсис едиб.
Онун һекајәси елми мараг, шәхси дүшүнҹә вә билик ахтарышыны бир араја ҝәтирир.
#ЖаҹкиеЈинҝ #МүсәлманГадынлар #ЕлмдәГадынлар #ИсламЈолу #ЕлмВәИнам
Sizin rəyiniz